Taxista Ebrio Detenido en Monclova por Agresión Verbal a Pasajera

MONCLOVA, COAH. – Un taxista en estado inconveniente fue detenido por elementos de la Policía Municipal después de agredir verbalmente a una pasajera, a quien, de manera grosera, le recordó el ´Día de las Madres´, lo que desencadenó la intervención de las autoridades.

El incidente ocurrió cerca de las 11:40 horas de este viernes sobre la calle De la Fuente, en pleno Centro de la ciudad, cuando la mujer se disponía a bajar de la unidad de alquiler.

Según testigos, el conductor, identificado como Luis Antonio Pérez, de 29 años, comenzó a hacer comentarios insultantes hacia la pasajera, lo que provocó que la mujer, visiblemente molesta, pidiera ayuda a los oficiales de la unidad 214, quienes patrullaban la zona.

Los oficiales, al llegar al lugar y confirmar que el taxista estaba bajo los efectos del alcohol, procedieron con su detención por su comportamiento grosero y agresivo.

Luis Antonio Pérez, con domicilio en la calle Trinidad Rodríguez número 1508 de la calle Nogalera, en Colinas de Santiago, fue asegurado y trasladado a la Comandancia Municipal.

Una vez en la comandancia, el hombre quedó a disposición del juez calificador en turno, quien determinó que su detención se debía a una falta administrativa menor, debido a su comportamiento ofensivo y el estado de ebriedad en el que se encontraba.