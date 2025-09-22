Adolescente de 16 años gravemente herido en colisión entre moto y camioneta en Monclova

MONCLOVA, COAHUILA. – Un adolescente de 16 años resultó gravemente lesionado en un accidente ocurrido en la colonia Elsa Hernández, luego que la moto que conducía fue impactada por una camioneta cuya conductora, presuntamente, no respetó un señalamiento de alto.

El menor, identificado como Luis Emilio ´N´, circulaba en dirección norte sobre la avenida Narcizos a bordo de una moto, cuando al llegar al cruce con la calle Andrés Olvera fue sorprendido por una camioneta Jeep Compass color guinda, conducida por María Guadalupe Orta Flores. La conductora, al parecer, omitió detenerse ante el señalamiento correspondiente, lo que generó una violenta colisión.

El impacto fue tal que el joven motociclista fue lanzado al suelo, sufriendo una fractura expuesta en la pierna, además de otras lesiones en el cuerpo. Afortunadamente, testigos del percance rápidamente alertaron a los servicios de emergencia, lo que permitió la pronta llegada de paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes le brindaron los primeros auxilios en el lugar.

Debido a la gravedad de las heridas, Luis Emilio fue trasladado a un hospital de la ciudad, donde permanece bajo observación médica para descartar posibles complicaciones derivadas de la fractura y otras lesiones.

Elementos de Control de Accidentes arribaron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y tomar declaración a los involucrados en el accidente. Tras la intervención, las unidades implicadas fueron aseguradas en el lugar, sirviendo como evidencia del choque, mismo que fue consignado al Ministerio Público.