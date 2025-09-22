Policía Preventiva interviene en incidente de amenazas en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La tarde de este domingo, elementos de la Policía Preventiva realizaron la detención de un hombre acusado de amenazar de muerte a su ex suegra, a quien acusó de ser la responsable de que su pareja lo dejara para luego tratar de llevarse a su nieta de seis años, en calles de la colonia Eliseo Mendoza Berrueto.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas, cuando vecinos de la calle 11 reportaron al sistema de emergencias la presencia de un individuo que trataba de llevarse una menor de edad.

De inmediato, oficiales asignados a la unidad 221 acudieron al lugar, donde fueron recibidos por Dora Luz Moreno Díaz, quien señaló al presunto agresor.

La mujer manifestó que momentos antes escuchó los gritos de su nieta, Juanita 'N' de seis años, y al salir de su vivienda observó al hombre, identificado como Gerardo Rivera Muñoz, de 42 años de edad, discutiendo con la pequeña.

Tras intervenir, aseguró que el sujeto comenzó a lanzar amenazas en su contra, pues la acusaba de ser la causante de su rompimiento amoroso.

Al arribar los oficiales, Rivera Muñoz intentó retirarse, pero fue señalado directamente por la denunciante, por lo que fue asegurado en la esquina de la calle 11 con la 34. Posteriormente, los policías lo informaron de la acusación en su contra y procedieron a su arresto.

El detenido, con domicilio en la colonia Tierra y Libertad, fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del Ministerio Público bajo el cargo de amenazas y lo que resulte.