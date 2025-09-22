Madre pierde a su bebé en Monclova: Desgarradora historia en Hospital de la Cruz Roja

MONCLOVA, COAH.- La noche de este domingo, la desesperación de una joven madre terminó en tragedia, luego que su hija de apenas siete meses de nacida llegó sin vida al Hospital de la Cruz Roja Mexicana, donde los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con las autoridades, la menor fue trasladada de urgencia por sus padres, quienes al ver que no reaccionaba intentaron reanimarla en su domicilio ubicado en la calle Mártires de Cananea, de la colonia Independencia.

La madre, identificada como Norma Bustamante Rivas, de 27 años, declaró a las autoridades que la pequeña sufría espasmos del sollozo.

Un día antes había presentado un episodio en el que se puso morada del rostro, logrando estabilizarla tras darle palmadas en la espalda.

Sin embargo, alrededor de las 20:00 horas de este domingo, la bebé dejó de responder. En un intento desesperado, su madre le practicó respiración de boca a boca, pero la bebé comenzó a arrojar leche por la boca y no mostró mejoría, por lo que de inmediato fue trasladada a la benemérita institución.

Al llegar al área de urgencias, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que lamentablemente la bebé ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, notificaron a las autoridades competentes para dar inicio con las diligencias correspondientes.