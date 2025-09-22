Adolescente resulta herido en choque de motocicleta en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un adolescente de 17 años resultó lesionado la mañana de este lunes al impactarse contra un automóvil que se le atravesó sobre la avenida Industrial, accidente que provocó la movilización de cuerpos de rescate y autoridades de peritaje.

El percance ocurrió minutos antes de las 08:00 horas en el cruce con la calle Xochimilco, en la colonia Azteca, cuando un automóvil Ford Fusión, modelo 2012, de color gris, conducido por Sheila Lizeth Amaya Durán, de 25 años y vecina de la colonia Miravalle 4, intentó incorporarse a la vialidad sin extremar precauciones.

Fue entonces que cerró el paso a José "N", un adolescente de 17 años, vecino de la colonia Praderas del Sur, quien se desplazaba en su motocicleta Italika DT150, modelo 2020, color rojo, y no alcanzó a frenar, terminando por estrellarse contra el costado del vehículo.

El joven motociclista quedó tendido sobre el pavimento y fue auxiliado por Daniel Segovia, Director del GRUM, hasta la llegada de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes lo trasladaron a un hospital para su valoración médica, mientras que elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente.

La conductora fue asegurada y trasladada a la Comandancia Municipal, en tanto que ambos vehículos fueron enviados a un corralón. Debido a las lesiones del menor, el caso fue turnado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.