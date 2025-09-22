Emotivo homenaje a bombero fallecido en Castaños

CASTAÑOS, COAH. - Compañeros de Bomberos Voluntarios de Castaños, familiares y amigos, rindieron un emotivo homenaje a Jesús Emmanuel Ponce Hernández, conocido como "Meme", quien perdió la vida trágicamente en un accidente de motocicleta el pasado domingo.

El cortejo fúnebre partió desde la vivienda de Ponce Hernández hacia el Panteón del Carmen, donde "Meme" fue acompañado por una gran multitud de bomberos, socorristas de distintos cuerpos de rescate y seres queridos, quienes no sólo lo recordarán como un compañero de servicio, sino como una persona alegre, dedicada y dispuesta siempre a ayudar a los demás.

A bordo de una motobomba, que le dio su último pase de lista, el cuerpo de "Meme" fue escoltado por los rescatistas, quienes formaron una columna en las calles de la ciudad para darle el último adiós a quien fuera un destacado miembro de la corporación. La sirena de la motobomba resonó a lo largo del recorrido, simbolizando la despedida de un valiente que dio lo mejor de sí para proteger a la comunidad.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo se unieron a esta despedida con gran dolor, mientras el desfile fúnebre transitaba por las principales calles de la ciudad.

Al llegar al Panteón del Carmen, el cortejo fue recibido por una ceremonia sencilla pero profundamente significativa, en la que se resaltaron los valores y la dedicación de Jesús Emmanuel como bombero y ser humano.

"Meme", un ser excepcional, siempre estará en nuestros corazones. Hoy no solo decimos adiós a un compañero, sino a un amigo que fue ejemplo de lealtad, valentía y generosidad. Su legado vivirá en cada uno de nosotros", expresó uno de sus compañeros en el acto de despedida.