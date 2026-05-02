Se le 'metió' en el San José Lesiona cafre a motociclista

MONCLOVA, COAH.– Una joven motociclista resultó lesionada tras protagonizar un aparatoso accidente la mañana de este sábado sobre el bulevar San José, luego de que un automovilista le cerró el paso al intentar cruzar sin las debidas precauciones.

El percance ocurrió cerca de las 10:30 horas, cuando Jaqueline Mejía Ramos, de 31 años, circulaba con dirección al norte a bordo de una motocicleta Italika color negro. Fue al llegar al cruce con la calle 16 de Septiembre, en la colonia Tierra y Libertad, donde su trayecto fue interrumpido abruptamente.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Nissan Tsuru, identificado como Federico Esparza, de 59 años, intentó incorporarse al bulevar sin percatarse de la cercanía de la motociclista, lo que provocó que esta se impactara violentamente contra el costado del vehículo.

El golpe dejó severos daños en la carrocería del automóvil, así como en uno de los cristales traseros, mientras que la motociclista salió proyectada contra el pavimento, quedando tendida con diversas lesiones ante la mirada de testigos.

Personas que presenciaron el accidente no dudaron en solicitar apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios a la mujer y, tras estabilizarla, la trasladaron a la Clínica 7 del IMSS, donde quedó bajo atención médica especializada.

Acciones de la autoridad

En tanto, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, determinando de manera preliminar que el automovilista fue responsable por no ceder el paso.

El conductor del Tsuru fue asegurado en el lugar y puesto a disposición de las autoridades, donde permanecería mientras se define su situación legal, además de buscar llegar a un acuerdo para la reparación de daños y gastos médicos de la afectada.

Finalmente, ambas unidades fueron retiradas mediante grúa y trasladadas a un corralón, mientras la circulación fue restablecida tras varios minutos de maniobras.