Accidente en carretera 57 cobra la vida de un trabajador del IMSS

PROGRESO COAH.- Un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social perdió la vida tras registrarse una volcadura sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 73.

El percance involucró a un vehículo de color blanco que terminó destrozado, fuera de la carpeta asfáltica y completamente destruido, luego de volcar en varias ocasiones.

Al sitio acudieron paramédicos de Bomberos de Barroterán, quienes brindaron atención a los ocupantes. Uno de ellos, identificado como Emilio Arturo Garibay Escobedo, fue trasladado de urgencia; sin embargo, falleció durante el trayecto hacia el hospital del IMSS en Sabinas.

Por su parte, socorristas de la Cruz Roja delegación Sabinas atendieron a Alfonso Martínez Pimentel, de 78 años, quien resultó lesionado y fue llevado a la Clínica 24 del IMSS en Nueva Rosita, donde permanece bajo atención médica.

Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron a la Clínica 23 del IMSS en Sabinas para iniciar las diligencias correspondientes. El cuerpo será sometido a la necropsia de ley.

De acuerdo con los primeros informes, ambas personas viajaban de sur a norte cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó la volcadura.