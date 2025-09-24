Colisión en Bulevar Harold R. Pape: Sin Heridos ni Daños Graves

MONCLOVA, COAH.- La mañana del pasado miércoles se registró un leve choque en el cruce del bulevar Harold R. Pape y bulevar Francisco I. Madero, donde participaron dos vehículos.
El choque por alcance ocurrió alrededor de las 08:30 horas, cuando un Chevrolet Spark color gris, conducido por Víctor Garza, colisionó contra una camioneta Acura RDX en color café, guiada por Nadia Elizabeth.
El choque no pasó de un rasponazo en la carrocería, por lo que ambas partes decidieron no reclamar daños, quedando el hecho en un simple incidente vial.
Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas y que no fue necesaria la intervención de los oficiales del Departamento de Control de Accidentes.