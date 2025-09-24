Incendio consume antiguo local en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La tarde de ayer se registró un incendio en un local que alguna vez fungió como guardería, ubicado en la esquina de las calles Tegucigalpa y Allende de la colonia Guadalupe, lo que generó la rápida movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

De acuerdo con los primeros reportes, una persona habría encendido hierba seca dentro del inmueble, provocando que las llamas se extendieran hacia los árboles y alcanzaran los cables de energía eléctrica, favorecidas por las ráfagas de viento que azotaban la zona.

Los cuerpos de emergencia trabajaron de inmediato para sofocar el siniestro y acordonar el perímetro, evitando que el fuego se propagara a otras construcciones cercanas.

Por fortuna, no se registraron personas lesionadas, aunque el edificio quedó aún más deteriorado por las llamas.