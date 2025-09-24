Colisión entre Ford Ecosport y Ford Fiesta en Monclova

MONCLOVA, COAH.- A las nueve de la noche del pasado martes se registró un choque en el cruce del bulevar San José y Nicolás Bravo, donde participaron dos vehículos, dejando únicamente daños materiales.

El primer automóvil involucrado fue una Ford Ecosport en color rojo, conducida por Hipólito Vidales, quien le pegó por alcance a un Ford Fiesta en color blanco, manejado por Otoniel Ramírez, al no frenar a tiempo al llegar a un bordo.

El percance ocasionó afectaciones en ambas unidades, por lo que autoridades acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, solo pérdidas materiales que deberán ser cubiertas por las aseguradoras.