Choque vehicular en Monclova por conductor que impacta vehículo estacionado

MONCLOVA, COAH.- Un conductor terminó metido en un lío legal la madrugada del viernes, luego de provocar un accidente al maniobrar en reversa sin la más mínima precaución.

El percance ocurrió sobre la calle Kenia, en su cruce con Oaxaca, en la colonia Guadalupe, apenas pasadas las 02:00 horas.

Luis Alberto Armenta Sánchez, de 42 años, había salido de visitar a un amigo y abordó su camioneta Chevrolet Silverado negra para regresar a su casa.

Sin embargo, al intentar incorporarse a la vía en reversa, no verificó el espacio detrás de su vehículo y terminó impactando una camioneta estacionada.

El golpe fue directo contra una Dodge Dakota azul que se encontraba frente a un domicilio. El impacto deformó la puerta del copiloto, lo que alarmó a vecinos que escucharon el ruido y salieron a ver qué ocurría.

Al no encontrar al propietario del vehículo afectado, vecinos del sector llamaron a los números de emergencia.

Elementos de Control de Accidentes arribaron al punto para tomar nota de los daños y entrevistar al conductor involucrado.

Aunque nadie resultó lesionado, la Silverado fue asegurada como garantía para la reparación, debido a que el responsable no pudo llegar a un acuerdo inmediato con el dueño del vehículo afectado, quien no se encontraba en el lugar.

El incidente quedó registrado como choque por alcance en propiedad estacionada, con daños visibles pero sin afectaciones a la circulación.

El caso fue turnado ante el Ministerio Público para dar seguimiento a la reparación de los daños ocasionados.