Accidente Vial en Monclova Genera Congestión de Tráfico

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente ocurrido la tarde del sábado sobre el cruce del bulevar Francisco I. Madero y Harold R. Pape dejó cuantiosos daños materiales y provocó un fuerte congestionamiento vehicular, luego de que un conductor no respetara la distancia adecuada entre unidades y se impactara por alcance.

El percance se registró alrededor de las 13:30 horas, cuando ambos vehículos circulaban de oriente a poniente por el bulevar Madero, justo en uno de los tramos de mayor tráfico. En ese momento, el conductor de un Nissan Versa, color blanco, disminuyó la velocidad ante la saturación vial que se presentaba en el cruce.

Sin embargo, el chofer de un Volkswagen Jetta, color rojo, que viajaba detrás, no alcanzó a frenar a tiempo, chocando violentamente contra la parte trasera del Versa. El fuerte golpe ocasionó daños considerables en ambos automóviles y generó caos en la circulación durante varios minutos.

Automovilistas que presenciaron el percance solicitaron apoyo de las autoridades, arribando poco después elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente y retirar los vehículos siniestrados para restablecer el tráfico.

Por fortuna, no hubo personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales fueron significativas. Las autoridades exhortaron a los conductores a mantener la distancia reglamentaria y manejar con precaución, especialmente en zonas de alto flujo vehicular como ese punto neurálgico de la ciudad.