Adolescente provoca fuerte accidente vial en colonia Guadalupe

El conductor Luis Ángel 'N' de 17 años protagonizó un accidente vial en la madrugada al chocar en la colonia Guadalupe. Los daños materiales fueron severos.

Por Brenda Rebolloso - 15 agosto, 2025 - 05:26 p.m.
Un adolescente protagonizó un fuerte accidente vial en la colonia Guadalupe durante la madrugada de este viernes, luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra un área verde, causando severos daños materiales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 horas sobre la avenida Monterrey, justo al llegar al cruce con la avenida Uruguay, cuando el conductor, identificado como Luis Ángel 'N' de 17 años, circulaba a exceso de velocidad en compañía de dos amigos.

De acuerdo con testigos, los jóvenes realizaban maniobras peligrosas como quemar llanta y presumir habilidades al volante, sin tomar en cuenta el riesgo que representaban para ellos mismos y para los demás.

En cuestión de segundos, el adolescente perdió el control del volante y se proyectó hacia un área de esparcimiento, donde derribó varios metros de malla ciclónica y terminó impactando el jeep blanco contra el camellón central.

El estruendo alertó a vecinos del sector, quienes salieron de sus viviendas para ver lo que había ocurrido y dieron aviso a las autoridades.

Elementos de Seguridad Pública arribaron al sitio y aseguraron al menor de edad, quien por fortuna no presentó lesiones. También tomaron conocimiento del accidente y realizaron el procedimiento correspondiente por los daños ocasionados.

