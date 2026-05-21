Accidente vial deja lesionado a adulto mayor en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso accidente vial dejó lesionado a un adulto mayor y cuantiosos daños materiales, luego de que presuntamente invadió la trayectoria de una camioneta donde viajaba un entrenador de béisbol infantil junto a su hija adolescente, a quien llevaba de compras al mall para celebrar el Día del Estudiante.

El responsable del accidente fue identificado como José Ángel Matías Gutiérrez, de 78 años de edad, quien conducía una camioneta Chevrolet Silverado y terminó con molestias físicas tras el fuerte encontronazo.

Tras el potente choque, la Silverado brincó el camellón, tumbó la barda ciclónica hasta quedar detenida en medio de los carriles de circulación con dirección de norte a sur, generando caos vehicular y una rápida movilización de cuerpos de rescate y autoridades municipales.

Por su parte, el afectado fue identificado como Rodolfo de la Fuente, de 38 años de edad, entrenador de béisbol infantil, quien viajaba acompañado por su hija adolescente rumbo al mall Paseo Monclova, donde pretendían comprar el outfit con el que la joven celebraría el Día del Estudiante.

A pesar de la magnitud del choque, Rodolfo y su hija resultaron milagrosamente ilesos, aunque el susto fue enorme luego de ver cómo la unidad del adulto mayor terminaba atravesada sobre la vialidad.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al lugar para brindarle atención prehospitalaria a José Ángel Matías Gutiérrez, quien presentaba lesiones derivadas del impacto.

La camioneta del entrenador terminó con severos daños en la parte frontal, mientras que la Chevrolet Silverado registró daños de consideración en el costado izquierdo, evidenciando la magnitud del golpe.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer responsabilidades, además de tomar conocimiento de los daños ocasionados en agravio del municipio.

Posteriormente, fue necesaria la intervención de una grúa para remolcar la Silverado a un corralón, mientras el adulto mayor, acompañado por familiares que acudieron tras el accidente, se trasladó a las instalaciones de la Comandancia Municipal para buscar llegar a un arreglo con la parte afectada y responder por los daños ocasionados.