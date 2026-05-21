Andaba en traje de 'Adán' en calles de la Zona Centro

MONCLOVA, COAH.– Un hombre que presuntamente deambulaba completamente desnudo, alterando el orden y causando daños en negocios del primer cuadro de la ciudad, movilizó la mañana de este jueves a elementos de la Policía Municipal, luego de ser reportado por comerciantes y transeúntes alarmados por el inusual espectáculo.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:00 horas sobre la calle Abasolo, entre las calles Zaragoza e Hidalgo, donde empleadas de diversas paleterías y personas que esperaban el transporte público pidieron el apoyo de las autoridades a través del 911 al ver a un sujeto caminando sin ropa por la calle.

De acuerdo con testimonios de las comerciantes, el hombre no solo generó incomodidad y temor entre mujeres y familias que transitaban por el sector, sino que además comenzó a acercarse a los enfriadores de algunos negocios para sacar nieves y arrojarlas al suelo, provocando pérdidas y momentos de tensión entre las trabajadoras.

"Las muchachas se asustaron mucho porque no sabían cómo iba a reaccionar", comentó una comerciante de la zona, luego del incidente que llamó la atención de curiosos y generó molestia entre locatarios.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal se movilizaron rápidamente al sitio, donde localizaron al hombre identificado como Juan Leopoldo Recio Veliz, quien cargaba una bolsa de tortillas y argumentó padecer una enfermedad grave.

Los uniformados dialogaron con el sujeto y le solicitaron que se colocara ropa antes de proceder con su aseguramiento, debido al escándalo ocasionado y las afectaciones reportadas por los comerciantes del sector.

Posteriormente, Juan Leopoldo fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno por faltas administrativas relacionadas con alterar el orden público y protagonizar un espectáculo inapropiado en plena Zona Centro.