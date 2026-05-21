Detienen a madre e hijo por distribución de sustancias en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.– Lo que presuntamente operaba como una red familiar para la distribución de droga en la colonia Benito Juárez terminó desmantelado la noche de este jueves, luego de que elementos de la Policía Municipal de Cuatro Ciénegas detuvieran a una mujer señalada de presuntamente encubrir a su hijo, quien fue sorprendido con dosis de narcótico listas para su distribución.

El operativo se desarrolló en distintos puntos de la colonia Benito Juárez, donde oficiales del Mando Coordinado Policial realizaron recorridos de prevención y vigilancia que culminaron con el aseguramiento de dos personas, madre e hijo, además del decomiso de varias dosis de presuntas drogas y objetos utilizados para su consumo y comercialización.

El primero en caer fue Luis Adrián Lara Díaz, alias "El Churros", de 28 años de edad, quien fue interceptado por elementos de la Policía Municipal sobre la calle Lerdo, esquina con calle De la Fe. Durante la revisión, los uniformados localizaron entre sus pertenencias varias bolsitas transparentes que contenían una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como "cristal".

Además del narcótico, al joven le aseguraron una báscula digital color gris y una pipa de cristal, objetos que comúnmente son utilizados para el consumo y dosificación de estupefacientes, por lo que de inmediato fue asegurado y trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal.

Horas más tarde, y derivado de las investigaciones y recorridos en el mismo sector, los uniformados detuvieron a Fidencia Díaz Rodríguez, de 50 años de edad, madre del ahora detenido, quien presuntamente habría estado encubriendo las actividades de su hijo.

La mujer fue asegurada sobre la calle La Fe, en la misma colonia Benito Juárez, luego de que policías localizaran entre sus pertenencias 10 bolsitas cerradas que contenían un polvo blanco con características similares a la cocaína.

Ambos quedaron a disposición del juez calificador en turno, mientras las autoridades determinarían su situación jurídica y daban vista a las instancias correspondientes para las investigaciones por delitos contra la salud.

El caso causó revuelo entre vecinos del sector, quienes señalaron que desde hace tiempo sospechaban de movimientos extraños en el área, aunque será la autoridad quien determine el grado de responsabilidad de los detenidos.