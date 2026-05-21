Amenazan con machete a directora de jardín de niños

MONCLOVA, COAH.— Momentos de terror se vivieron la tarde de este jueves en el exterior del Jardín de Niños José Ulises Dávila, en la colonia Miravalle, luego de que la Directora del plantel fuera presuntamente amenazada por dos hombres, uno de ellos armado con un machete, provocando una rápida movilización de elementos de la Policía Municipal.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:40 horas en el cruce de Paseo de las Yucas y Paseo Ciprés, donde se reportó a dos sujetos alterando el orden frente al plantel educativo, justo a la hora en que madres de familia y menores aún se encontraban en los alrededores.

A la llegada de las autoridades, localizaron a dos hombres discutiendo y gritándole a una mujer. Al notar la presencia de las patrullas, ambos intentaron retirarse mostrando una actitud evasiva y nerviosa, por lo que fueron interceptados unos metros más adelante.

Los oficiales identificaron a uno de los sujetos como Enrique Orta Pérez, de 54 años, vecino de la colonia Miravalle, quien presuntamente reaccionó de forma agresiva lanzando insultos y amenazas contra los policías, negando cualquier señalamiento en su contra.

Sin embargo, la situación se tornó todavía más delicada cuando el segundo individuo, identificado como Roberto Carlos Valdez Orta, de 33 años, sacó un machete y presuntamente comenzó a intimidar a los uniformados, amenazándolos mientras sostenía el arma blanca.

Ante el riesgo de una agresión, los policías procedieron a someter y asegurar a ambos hombres utilizando los candados de mano para evitar una situación mayor frente al plantel educativo.

Acciones de la autoridad

En ese momento, una mujer se acercó a los oficiales identificándose como Lilia Teresa Rodríguez Segovia, Directora del Jardín de Niños, quien pidió auxilio señalando que ambos sujetos habían llegado directamente al kínder para amenazarla.

La afectada relató a las autoridades que uno de los hombres presuntamente ya le había robado días atrás dentro del plantel y que, tras denunciarlo, regresó para intimidarla y reclamarle por haberlo señalado ante las autoridades.

Visiblemente alterada por el temor, la Directora pidió protección a los uniformados, asegurando que temía por su integridad debido al comportamiento agresivo de los individuos, quienes supuestamente le lanzaron amenazas directas.

Detalles confirmados

Finalmente, Enrique Orta Pérez fue detenido por el delito de amenazas y lo que resulte, mientras que Roberto Carlos Valdez Orta quedó asegurado por portación de arma prohibida, amenazas y otros posibles delitos.

Ambos fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde quedaron a disposición del Ministerio Público tras su certificación médica correspondiente.