Movilización de Cruz Roja por falso accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una intensa movilización de paramédicos de Cruz Roja Mexicana y oficiales de Control de Accidentes se registró en vano la tarde de este jueves, luego que una llamada anónima al Sistema Estatal de Emergencias reportó un aparatoso accidente vial con un motociclista presuntamente gravemente lesionado en la colonia Barrera.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas, cuando al 911 ingresó el reporte de un supuesto choque registrado en el cruce de la avenida Adolfo López Mateos y la avenida Sur, donde presuntamente estaban involucrados una camioneta color gris y una motocicleta roja.

La información generó alarma entre las corporaciones de auxilio debido a que el reporte advertía sobre un motociclista seriamente herido, por lo que de inmediato paramédicos y elementos de Control de Accidentes se movilizaron al sector.

Las unidades de emergencia arribaron rápidamente al exterior de la Secundaria 35 y comenzaron la búsqueda de los vehículos señalados, además del supuesto lesionado, recorriendo varios tramos de la transitada vialidad y calles aledañas.

Sin embargo, conforme avanzaban las revisiones, las autoridades comenzaron a notar inconsistencias en el reporte, pues no había rastros del accidente ni personas solicitando auxilio.

A pesar de recorrer desde la avenida Adolfo López Mateos hasta la avenida Sur, además de entrevistar a ciudadanos y automovilistas del sector, no lograron ubicar ni a la camioneta gris, ni la motocicleta roja, mucho menos a un conductor lesionado.

Tras varios minutos de búsqueda, las corporaciones determinaron que la movilización había sido producto de un reporte falso o erróneo, por lo que finalmente se retiraron del lugar sin novedad.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a utilizar de manera responsable el Sistema Estatal de Emergencias, recordando que falsas alarmas pueden distraer recursos importantes que podrían ser necesarios en una situación real.