Bomberos controlan incendio en local abandonado de Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un incendio registrado la mañana de este lunes en un local abandonado del primer cuadro de la ciudad provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos, generando momentos de alarma entre comerciantes de la zona.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Ildefonso Fuentes, donde un local dentro de una plaza comercial casi olvidada comenzó a incendiarse, aparentemente por la acumulación de basura en su interior.

Al arribar al sitio, los vulcanos detectaron que las llamas consumían desechos dentro del local, por lo que de inmediato iniciaron las maniobras para controlar el fuego, evitando que se extendiera a negocios aledaños.

Gracias a la rápida intervención, el incendio fue sofocado en cuestión de minutos, sin que se registraran personas lesionadas ni daños en otros establecimientos.

De acuerdo con comerciantes del sector, el lugar forma parte de una plaza comercial que lleva tiempo en abandono, lo que ha propiciado que sea utilizado por personas en situación vulnerable o consumidores de sustancias, situación que podría estar relacionada con el origen del siniestro.

Tras controlar la emergencia, los bomberos realizaron una inspección preventiva en el área y posteriormente se retiraron del sitio.