Accidente de motocicleta deja heridos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una combinación de velocidad y pavimento mojado terminó en accidente durante las primeras horas del lunes, dejando a una joven lesionada y a un motociclista con contusiones leves sobre el bulevar Harold R. Pape.

El percance se registró minutos después de la 01:00 horas, cuando Omar Linares, originario de Castaños, circulaba a bordo de una motocicleta Italika tipo motocross en color negro, acompañado de su pareja. Ambos se dirigían a sus domicilios cuando fueron sorprendidos por una ligera llovizna derivada del paso de un frente frío que dejó el asfalto resbaloso.

De acuerdo con los informes preliminares, al aproximarse al cruce con el bulevar Juárez, el semáforo marcó alto. En un intento por frenar de forma intempestiva, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que ambos ocupantes salieran proyectados y cayeran violentamente sobre la carpeta asfáltica.

Tras el impacto, la joven resultó con diversas lesiones, principalmente en una rodilla, mientras que el conductor presentó golpes menores que no ameritaron traslado urgente. Automovilistas que presenciaron el hecho dieron aviso inmediato a los cuerpos de emergencia.

Elementos de Control de Accidentes arribaron al sitio junto con paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria. Posteriormente, la lesionada fue trasladada a un hospital para una valoración más exhaustiva.

La motocicleta fue asegurada por las autoridades para evitar mayores daños y gastos, mientras que el conductor fue llevado a la Comandancia Municipal, donde deberá responder por su presunta responsabilidad en el percance.