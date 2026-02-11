Joven denuncia extorsión en Monclova: pide ayuda a la policía

MONCLOVA, COAH.— Un reporte de presunta extorsión movilizó a elementos de la Policía Municipal la mañana de este martes hasta el exterior de la Fiscalía General del Estado, luego que un joven solicitó auxilio al 911 asegurando que era amenazado por supuestos ciberdelincuentes; sin embargo, al llegar las unidades, el denunciante simplemente ya no estaba. Ni rastro, ni denuncia formal, ni el "hackeo" milagroso.

De acuerdo con el informe oficial, el afectado llamó al Sistema Estatal de Emergencias para advertir que estaba siendo presionado por desconocidos que aseguraban tener capturas de pantalla donde supuestamente él pedía hackear el teléfono de su novia. Con ese material —según le dijeron— lo "exhibirían" públicamente si no pagaba 9 mil pesos.

El joven explicó que el contacto comenzó después de aceptar a una persona en Facebook. Poco después recibió mensajes por WhatsApp donde iniciaron las amenazas y la exigencia de dinero a cambio de guardar silencio.

Curiosamente, los extorsionadores no proporcionaron ninguna cuenta para el depósito, detalle que no impidió que el susto sí llegara completo. Preso del temor, el denunciante indicó que optó por eliminar su perfil de la red social y pidió apoyo policiaco, señalando que esperaría a los oficiales afuera de la Fiscalía General del Estado ubicada sobre la calle Hidalgo, en la Zona Centro.

Durante la llamada describió incluso su vestimenta: chamarra negra y pantalón de mezclilla, y aseguró que no se movería del lugar hasta ver llegar las patrullas.

La movilización fue inmediata, pero al arribar, los elementos no encontraron a nadie con esas características. Para descartar que hubiera ingresado a pedir ayuda, los uniformados se entrevistaron con Claudia Barajas, encargada de recepción, quien confirmó que ninguna persona con ese caso se presentó en ventanilla.

Los oficiales realizaron un recorrido por los alrededores, pero la supuesta víctima ya se había esfumado, dejando el reporte inconcluso y sin más datos para continuar la búsqueda. Autoridades señalaron que este tipo de engaños digitales y amenazas falsas son cada vez más frecuentes, por lo que recomendaron no compartir información personal con desconocidos y denunciar formalmente cualquier intento de extorsión... siempre y cuando el denunciante no desaparezca primero.