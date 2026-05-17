Niño sufre caída en escaleras de Plaza Zapopan: Monclova

MONCLOVA, COAH. - La tranquilidad de una noche familiar en la zona centro terminó en momentos de angustia para una madre de familia, luego de que su pequeño hijo sufriera una aparatosa caída en las escaleras de la Plaza Zapopan.

Los hechos se registraron durante la noche de ayer, cuando el menor descendía por una de las áreas de escalinatas ubicadas en dicho paseo público. De acuerdo con los primeros reportes, un descuido y un mal paso provocaron que el niño perdiera el equilibrio y terminara golpeándose contra los escalones.

El incidente generó alarma entre las personas que se encontraban en el lugar, quienes rápidamente solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia al observar al menor lesionado y llorando tras la caída.

Minutos después arribaron paramédicos de la benemérita institución de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al pequeño. Tras una revisión médica en el sitio, se confirmó que únicamente presentaba algunas escoriaciones y golpes menores, descartándose lesiones de gravedad.

Afortunadamente, el menor no requirió ser trasladado a un hospital, quedando todo en un fuerte susto para la madre y los familiares que lo acompañaban durante el paseo nocturno por el centro de la ciudad.

Elementos de auxilio recomendaron a los presentes extremar precauciones al transitar por áreas con escaleras, especialmente cuando se trata de menores de edad, para evitar accidentes similares.