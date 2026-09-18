Detienen a Jesús N por agredir a su esposa María N en Castaños

CASTAÑOS, Coah.- Una mujer identificada como María N resultó lesionada luego de ser agredida presuntamente por su esposo, Jesús N, quien habría utilizado un bate de béisbol para golpearla en el rostro dentro de su domicilio.

La agresión ocurrió la noche del viernes en una vivienda ubicada sobre la calle 5 de Mayo, en la colonia Venustiano Carranza.

De acuerdo con la información proporcionada, Jesús N llegó al domicilio bajo los efectos del alcohol y, posteriormente, comenzó una discusión con María N.

El intercambio de palabras subió de tono hasta derivar en una agresión física. Durante el altercado, el hombre habría tomado un bate de béisbol y golpeado directamente en el rostro a su esposa.

El impacto provocó lesiones a la mujer, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades para atender el reporte de violencia familiar.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al domicilio señalado, donde localizaron a la afectada y procedieron con la detención de Jesús N, señalado como presunto responsable de la agresión.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación legal y continuar con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

El caso fue atendido durante la noche del viernes y quedó bajo seguimiento de las instancias encargadas de investigar y sancionar los hechos de violencia familiar registrados en el municipio de Castaños.