Conmoción en Monclova por fallecimiento de bebé con soplo en el corazón

La madrugada de este martes se tiñó de dolor para una joven pareja monclovense, al perder a su pequeña hija de tan solo cuatro días de nacida, quien llegó sin signos de vida a la Clínica 86 del Seguro Social.

Fue alrededor de las 04:14 horas cuando personal médico solicitó la presencia de oficiales municipales, luego de confirmar que la bebé, identificada como Sofía "N", había ingresado ya sin posibilidades de reanimación. El deceso se registró oficialmente a las 03:50 horas.

Sus padres, Jesús Gamaliel Morales Moreno y Beatriz Alejandra Mercado Moreno, ambos de 24 años, relataron que su hija había nacido con un soplo en el corazón, condición que los mantenía en constante preocupación.

Ante la repentina crisis de salud de la menor, corrieron al hospital con la esperanza de que recibiera atención inmediata.

Lamentablemente, al llegar al área de urgencias, los médicos confirmaron que la bebita no presentaba signos vitales, dejando a la pareja envuelta en una escena de profundo dolor.

Las autoridades municipales al confirmar el deceso, solicitaron la intervención de los detectives de la Agencia de Investigación Criminal quienes tomaron conocimiento del caso, mientras que el cuerpo de la pequeña fue resguardado por el personal médico y del Seguro Social.

Luego que las autoridades realizaron las diligencias correspondientes, el cuerpo de la recién nacida fue trasladado al Servicio Médico Forense para los trámites de rigor.