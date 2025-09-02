Policía detiene a individuos por allanamiento y amenazas

Lo que inició como un reporte de riña en la colonia Colinas de Santiago terminó en la detención de tres individuos que irrumpieron violentamente en una vivienda durante la madrugada de ayer, donde una mujer embarazada fue víctima de agresiones y amenazas.

El llamado de auxilio se registró a la 01:50 de la mañana en la calle Villa de Nuevo Almadén, cuando vecinos alertaron sobre sujetos agresivos que intentaban ingresar por la fuerza a un domicilio.

Al arribar al sitio, los oficiales encontraron a Yaquelin Martínez de la Cruz, quien solicitaba ayuda desesperadamente, señalando que tres hombres habían irrumpido en su hogar en busca de su pareja. La víctima explicó que fue empujada con violencia y amenazada con un bate de aluminio.

Los señalados fueron identificados como Yahir Osiel González Linares y Brayan Javier Facundo Grimaldo, ambos de 21 años, así como Mario Yahel Quirino García, de 22. Durante la intervención, la policía aseguró también el objeto utilizado para intimidar a la mujer.

Los tres sujetos fueron arrestados y trasladados a las instalaciones municipales, donde se les notificaron sus derechos antes de ser puestos a disposición del Ministerio Público. Enfrentarán cargos por allanamiento de morada y amenazas.

La víctima recibió acompañamiento de las autoridades tras el angustiante episodio que sufrió dentro de lo que debería ser el espacio más seguro: su propia casa.