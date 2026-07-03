Seguridad Pública realiza operativo de revisión de motocicletas en Monclova

MONCLOVA COAH.- Elementos de Seguridad Pública realizaron un operativo de revisión de motocicletas en distintos sectores del sur de la ciudad, con el objetivo de verificar que las unidades circularan con la documentación en regla, respetaran los límites de ruido de los mofles y fueran conducidas dentro de los límites de velocidad establecidos.

El operativo se llevó a cabo la noche del viernes y fue encabezado por oficiales de Tránsito Municipal, quienes iniciaron los recorridos en calles de la colonia Praderas del Sur Primer Sector.

Posteriormente, las acciones de inspección se extendieron a las colonias Mezquital, Praderas del Sur, Casa Nuevas, Otilio, Obreras, Asturias y otros sectores del sur de la ciudad.

Como resultado del dispositivo, las autoridades aseguraron varias motocicletas cuyos propietarios no acreditaron la documentación correspondiente al momento de la revisión.

Las acciones forman parte de los operativos de vigilancia implementados para verificar el cumplimiento de la normativa de tránsito y reforzar la seguridad vial en los distintos sectores de la ciudad.