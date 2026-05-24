Seguridad Pública de Monclova localiza a Clara Castillo sana y salva

MONCLOVA COAH.- La rápida movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal permitió localizar sana y salva a una mujer de la tercera edad que había sido reportada como extraviada la tarde de ayer en la colonia Guadalupe.

De acuerdo con el informe oficial, tras recibir el reporte, oficiales desplegaron recorridos de vigilancia en distintos sectores de la ciudad para tratar de ubicar a la mujer, identificada posteriormente como Clara Castillo.

Fue durante un patrullaje preventivo sobre la avenida 288, en la colonia del mismo nombre, al oriente de Monclova, cuando los uniformados detectaron a una persona caminando sola y que coincidía con las características proporcionadas en el reporte de extravío.

Los agentes procedieron a interceptarla de manera preventiva y al cuestionarle su nombre, respondió llamarse Clara, confirmando así que se trataba de la mujer reportada por sus familiares.

Tras verificar su estado de salud y confirmar que se encontraba fuera de peligro, los oficiales lograron contactar vía telefónica a Antonio Leal Castillo, hijo de la mujer, quien informó encontrarse en su domicilio ubicado sobre la calle Ciudad Victoria, en la colonia Guadalupe.

Minutos después, la mujer fue trasladada y entregada sana y salva a sus familiares, quienes agradecieron la pronta reacción y coordinación de los elementos municipales para lograr su localización.

Las autoridades señalaron que la intervención oportuna evitó que la mujer quedara expuesta a una situación de mayor riesgo, reiterando el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier caso de personas extraviadas o en situación vulnerable.