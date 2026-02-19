Caen 9 en operativo

FRONTERA, COAH.- Un total de nueve personas, entre ellas dos adolescentes, fueron aseguradas durante un operativo de vigilancia implementado por elementos de Seguridad Pública en distintos sectores del municipio, como parte de las acciones para inhibir faltas administrativas y atender reportes ciudadanos por conductas antisociales.

El despliegue fue encabezado por el mando en turno, Víctor Hugo Gaytán, y arrancó en la colonia Elsa Hernández, extendiéndose posteriormente a los sectores San Miguel, Morelos, San Cristóbal, Aviación, Huizachal, Jardines del Aeropuerto y La Sierrita, donde se realizaron recorridos preventivos en puntos considerados de mayor incidencia.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el informe oficial, durante la movilización fueron detectadas seis personas incurriendo en alteración del orden público, principalmente por escandalizar en la vía pública y generar molestias a vecinos. Asimismo, fue asegurada una mujer que presuntamente se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas, situación que —según autoridades— representaba riesgo tanto para su integridad como para terceros.

Detalles confirmados

En la colonia La Sierrita, los uniformados ubicaron a dos menores de edad que presuntamente participaban en disturbios durante la madrugada. Ambos fueron asegurados conforme a los protocolos establecidos y posteriormente se notificó a sus familiares para que acudieran ante la autoridad correspondiente.

Tras concluir el operativo, los nueve infractores fueron trasladados a la comandancia municipal, donde quedaron a disposición del juez calificador en turno para la aplicación de las sanciones administrativas que correspondan en cada caso. En el caso de los adolescentes, se seguirán los lineamientos legales aplicables a menores de edad.

Impacto en la comunidad

Autoridades municipales señalaron que estos operativos tipo "barrido" continuarán de manera periódica en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la presencia policial, atender denuncias vecinales y prevenir situaciones que afecten la tranquilidad en las colonias.