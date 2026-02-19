Accidente en Frontera: motociclista choca contra contenedor de basura

FRONTERA, COAH.— Con diversos golpes en el cuerpo y una lesión en la cabeza terminó un joven motociclista luego de perder el control de su unidad y chocar contra un contenedor metálico de basura en calles de la colonia Diana Laura, durante la madrugada.

El percance se registró minutos después de la medianoche, cuando el conductor de una motocicleta Italika roja circulaba sobre la calle Luis Donaldo Colosio con dirección al sur de la ciudad.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, al aproximarse al cruce con Nicolás Solís Medrano, el joven perdió el control del manubrio por causas que aún no han sido precisadas.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Sin lograr frenar a tiempo, la unidad se desvió hacia el costado izquierdo y terminó impactándose de lleno contra un pesado contenedor metálico urbano.

El golpe lo proyectó y lo dejó tendido sobre el pavimento, generando alarma entre vecinos y automovilistas que presenciaron la escena.

De inmediato se realizó el reporte al sistema de emergencias, movilizando a paramédicos de Bomberos, quienes brindaron atención pre hospitalaria en el lugar.

Tras la valoración, confirmaron que el joven presentaba múltiples contusiones y un golpe en la cabeza; no obstante, se encontraba consciente, orientado y estable.

Acciones de la autoridad

Pese a las recomendaciones médicas, el lesionado decidió no ser trasladado a un hospital y optó por retirarse a su domicilio por sus propios medios, apoyado por conocidos.

Elementos municipales acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente. La motocicleta resultó con daños materiales visibles, mientras que el incidente quedó asentado como un hecho vial sin personas detenidas.