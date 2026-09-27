Policía Municipal verifica ferretería abierta en Monclova

MONCLOVA, Coah.– La presencia de una ferretería abierta y sin personal visible movilizó a elementos de la Policía Municipal, luego de que un cliente solicitara apoyo mediante el sistema de emergencias 911.

El hecho ocurrió la tarde de ayer en el establecimiento denominado El Taquete, ubicado sobre la calle Jesús Silva, casi en el cruce con el bulevar Harold R. Pape, en la zona Centro.

De acuerdo con el reporte, el cliente llegó al negocio y observó que la puerta permanecía abierta, pero no encontró a ninguna persona atendiendo. Al llamar a la encargada y no obtener respuesta, decidió solicitar la intervención de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron minutos después al establecimiento para verificar la situación y determinar si alguna persona se encontraba en riesgo.

Durante la revisión, los oficiales lograron establecer contacto con la propietaria, quien se encontraba en la parte posterior del mismo predio, donde también tiene su domicilio particular.

Tras dialogar con la mujer, se estableció que no había ocurrido ningún incidente. La propietaria explicó que había dejado momentáneamente sola y abierta la ferretería mientras permanecía en su vivienda.

La situación generó preocupación entre el cliente debido a que el establecimiento estaba abierto y aparentemente sin supervisión, circunstancia que derivó en el reporte al número de emergencias.

Una vez que los agentes confirmaron que no existía una situación de emergencia, tomaron conocimiento de lo ocurrido y se retiraron del lugar.

El incidente quedó finalmente como una confusión, sin personas lesionadas ni daños reportados.