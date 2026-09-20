Muere "La Manguera": suman 90 obreros de AHMSA sin finiquito

Monclova, Coah.- Eduardo Ortiz Arriaga, conocido entre sus compañeros como "La Manguera", murió este fin de semana sin recibir los recursos laborales que esperaba desde la paralización de Altos Hornos de México (AHMSA).

El ex trabajador de la Planta 1 estaba adscrito al departamento de Laminación en Frío, dentro del área de Mantenimiento Eléctrico.

Fallecimientos de ex trabajadores de AHMSA

Con su fallecimiento, suman 90 los ex trabajadores de AHMSA que han muerto durante los casi cuatro años que la empresa permanece paralizada, mientras continúan pendientes salarios, finiquitos y prestaciones.

Ortiz Arriaga formaba parte del grupo de obreros que permanecía a la espera de una solución a los adeudos laborales derivados de la crisis de la acerera, cuya operación quedó detenida antes de entrar en un proceso de quiebra.

La noticia provocó reacciones entre sus antiguos compañeros, quienes difundieron esquelas y mensajes de solidaridad dirigidos a la familia Ortiz.

En sus publicaciones, recordaron la trayectoria de "La Manguera" dentro de la planta y lamentaron que falleciera mientras permanecían pendientes sus reclamos laborales.

Situación de los adeudos laborales

Mientras tanto, el proceso de quiebra de AHMSA continúa en los tribunales. El remate de activos de la compañía tampoco se ha traducido, hasta ahora, en el pago de los adeudos laborales reclamados por los trabajadores.

La muerte de Ortiz Arriaga se suma a la lista de ex obreros que fallecieron mientras permanecía pendiente una solución a sus demandas laborales.

Para sus familias, la espera terminó sin liquidación. Terminó con una esquela.