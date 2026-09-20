Pirotecnia quema a dos durante festejo religioso

CASTAÑOS, COAH.- Dos personas resultaron lesionadas por quemaduras durante un festejo religioso realizado en la iglesia El Buen Suceso, luego de que una detonación de pirotecnia alcanzara a los asistentes.

El incidente ocurrió la noche de ayer en la parroquia ubicada en la zona centro de Castaños, durante una celebración organizada por el padre Marcos.

De acuerdo con la información proporcionada, como parte del festejo se utilizó pirotecnia; sin embargo, al momento de encenderla se registró una detonación que alcanzó a dos personas que se encontraban entre los asistentes.

Ambas personas sufrieron quemaduras y requirieron atención prehospitalaria. Paramédicos de Bomberos Castaños acudieron al lugar para brindarles los primeros auxilios y posteriormente trasladarlas para recibir atención médica.

El estruendo generó la movilización de los cuerpos de emergencia, quienes atendieron a los lesionados y realizaron las acciones correspondientes en el sitio.

Elementos de Protección Civil también acudieron a la parroquia para tomar conocimiento de lo ocurrido y establecer contacto con el responsable de la organización del evento, identificado como el padre Marcos.

Las autoridades recabaron información relacionada con el incidente y dieron seguimiento a la situación derivada del uso de pirotecnia durante la celebración religiosa.

El saldo fue de dos personas lesionadas por quemaduras, quienes recibieron atención de los cuerpos de emergencia y fueron trasladadas para recibir atención médica.