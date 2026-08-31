Estudiantes de Nuevo Poblado Fresnillo reciben útiles escolares de la Policía Estatal

FRONTERA, Coah. - Elementos de la Policía Estatal de Coahuila y personal del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) llevaron útiles escolares a estudiantes del ejido Nuevo Poblado Fresnillo, como parte de las acciones de proximidad social que realizan las instituciones de seguridad.

Durante la jornada, niñas y niños de la Escuela Primaria Emiliano Zapata recibieron cuadernos, plumas y diversos artículos necesarios para sus actividades escolares.

La entrega fue coordinada por Emanuel Gallegos, coordinador regional del C4, y el comandante de la Policía Estatal, Francisco Rodríguez, quienes participaron directamente en la distribución del material educativo.

Docentes y padres de familia reconocieron el apoyo y agradecieron el respaldo brindado a la comunidad escolar.

La actividad permitió que la presencia de las corporaciones de seguridad tuviera un enfoque distinto al de sus labores operativas habituales, al establecer contacto directo con estudiantes, maestros y familias de esta comunidad rural.

Las acciones forman parte de una estrategia de proximidad social que se replica en distintas regiones de Coahuila mediante la coordinación entre instituciones de seguridad y comunicación.

A nivel estatal, estas actividades son coordinadas por la licenciada Fernández Chairez, directora estatal del C4, y el comandante Luis Ángel Picena Estrada, director de la Policía Civil de Coahuila.

El encuentro en Nuevo Poblado Fresnillo tuvo como objetivo fortalecer la cercanía institucional con la ciudadanía y brindar apoyo a los estudiantes mediante la entrega de material destinado a sus actividades escolares.

La jornada reunió a autoridades, personal educativo y familias en una actividad enfocada en el contacto directo con la comunidad.