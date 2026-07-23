Bomberos controlan incendio en Monclova: quema de basura en vivienda

MONCLOVA COAH.-Una intensa columna de humo generó una movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos la noche del jueves en la colonia Paloma Cordero, luego de que vecinos reportaran un presunto incendio de vivienda. Al llegar al sitio, los elementos confirmaron que el fuego consumía únicamente basura acumulada en el patio de un domicilio.

La emergencia fue reportada alrededor de las 21:30 horas en la calle Miguel Hidalgo, esquina con Azucenas, donde habitantes del sector observaron el humo y el resplandor de las llamas. Ante el riesgo de que el incendio se propagara hacia la vivienda o inmuebles cercanos, solicitaron la intervención de los cuerpos de auxilio.

Los bomberos respondieron de inmediato y realizaron las maniobras necesarias para sofocar el incendio. Tras inspeccionar el área, determinaron que las llamas permanecían confinadas al patio del inmueble, donde se quemaban diversos desechos, sin afectar la estructura de la vivienda ni propiedades contiguas.

De acuerdo con los primeros indicios, la quema de basura habría sido realizada de manera deliberada para eliminar los residuos acumulados. No obstante, este tipo de prácticas representa un riesgo importante, ya que el fuego puede salirse de control y extenderse rápidamente, especialmente cuando existen materiales combustibles o condiciones de viento.

La situación fue controlada en pocos minutos, sin que se registraran personas lesionadas ni daños materiales.

Antes de retirarse, el personal del Heroico Cuerpo de Bomberos exhortó a la población a evitar la quema de basura, al señalar que esta práctica puede derivar en incendios de mayor magnitud y poner en riesgo tanto el patrimonio como la integridad de las familias que habitan en el sector.