Encapuchado vuelve a poner en jaque a tienda

DE LA NOTA:

La delincuencia volvió a hacer de las suyas en una tienda de conveniencia de la colonia Del Río, donde un sujeto encapuchado irrumpió durante la noche del miércoles para cometer un presunto robo y poner en alerta a los trabajadores del establecimiento.

Detalles del robo en la tienda

El reporte se recibió alrededor de las 23:40 horas en el negocio ubicado sobre la calle Perones, entre Nogales y Naranjo. De acuerdo con versiones extraoficiales, el individuo habría conseguido apoderarse de dinero en efectivo y diversos productos antes de abandonar el lugar.

La situación provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron para entrevistarse con los empleados, conocer cómo ocurrieron los hechos y obtener información que permita identificar al presunto responsable.

Al caso también se dio seguimiento por parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, cuyos elementos realizarían las indagatorias correspondientes para esclarecer el atraco.

Hasta el momento, no se había confirmado el monto del dinero ni el valor de la mercancía que presuntamente fue sustraída, por lo que sería necesario que el establecimiento realizara el inventario correspondiente para determinar las pérdidas.

Impacto en la comunidad comercial

Sin embargo, el episodio vuelve a encender las alertas entre los comercios de este giro, pues no sería la primera ocasión en que delincuentes ponen en la mira a tiendas de conveniencia de la zona.

Mientras los trabajadores buscan continuar con sus labores, queda pendiente que las autoridades logren identificar al responsable y esclarecer lo sucedido, para evitar que estos establecimientos sigan convirtiéndose en blanco de quienes aprovechan la noche para cometer sus fechorías.