Ignora alto y manda a motociclista al hospital

DE LA NOTA:

Un motociclista terminó en el hospital luego de estrellarse contra un automóvil cuyo conductor presuntamente ignoró una señal de alto y le cortó el paso en calles de la colonia Azteca, en Monclova.

El accidente ocurrió minutos antes de las 21:00 horas de ayer, en el cruce de las calles Tlacopan y Tizoc, donde el impacto provocó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de las corporaciones municipales.

Detalles del accidente

De acuerdo con los primeros datos, Saúl López conducía un Mazda gris por la calle Tlacopan, con dirección al sur. Al llegar a la intersección con Tizoc, presuntamente no respetó la señal de alto e intentó girar hacia la derecha, invadiendo la trayectoria de una motocicleta negra con naranja.

La unidad de dos ruedas era conducida por Efrén Cisneros, quien se desplazaba hacia el poniente. Al encontrarse con el automóvil, intentó frenar para evitar la colisión, pero no logró detenerse a tiempo y terminó impactándose contra el Mazda, para después caer sobre el pavimento.

Atención médica y consecuencias

El motociclista sufrió diversos golpes, por lo que socorristas de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios. Aunque inicialmente no se reportaban lesiones de gravedad, determinaron trasladarlo al Hospital Amparo Pape de Benavides para una valoración médica más completa.

Por su parte, elementos municipales tomaron conocimiento de lo ocurrido y aseguraron momentáneamente al conductor del automóvil, señalado como presunto responsable del percance.

Las autoridades realizarían las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del accidente, deslindar responsabilidades por las lesiones y los daños materiales, y determinar la situación legal del automovilista.