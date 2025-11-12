Confunde deudor y destruye casa y coche

Lo que inició como un supuesto cobro de deuda terminó en una noche de terror en la colonia Calderón, donde un hombre bajo los efectos del alcohol, conocido como 'El Tigre', acompañado por varios sujetos, arremetió contra la vivienda de un vecino y causó severos daños a un automóvil, al reclamar un dinero que ni siquiera le correspondía.

¿Qué ocurrió?

El escándalo ocurrió alrededor de la medianoche, sobre la calle 20, donde Jesús Ángel, vecino del sector, fue sorprendido por la llegada intempestiva de Rubén, alias 'El Tigre'. El sujeto, tambaleante y con evidentes signos de intoxicación etílica, comenzó a exigir el pago de una deuda que —según el afectado— era responsabilidad de su padre, no de él. Pese a que Jesús intentó calmarlo y le pidió que resolviera el asunto directamente con la persona involucrada, el enfurecido visitante perdió el control y se marchó lanzando amenazas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Sin embargo, pocos minutos después regresó acompañado de varios cómplices armados con tubos y bates de aluminio, dispuestos a 'cobrar' por la fuerza lo que creían suyo. Los agresores comenzaron a destrozar los vidrios de la casa, rompieron ventanas, dañaron una cámara de seguridad y descargaron su furia contra un automóvil Chevrolet Spark color celeste, propiedad de la esposa del afectado, dejándolo con la carrocería abollada y los cristales reventados. Vecinos alarmados por el escándalo se encerraron en sus viviendas y solicitaron la presencia de la Policía Municipal, pero para cuando las patrullas arribaron, los responsables ya habían huido, dejando a su paso un rastro de destrucción y confusión.

Jesús Ángel manifestó su intención de interponer una denuncia formal contra Rubén 'El Tigre' y los demás participantes, quienes, según versiones extraoficiales, habrían actuado movidos por un viejo conflicto familiar relacionado con una deuda económica. Las autoridades investigan el caso y exhortaron al afectado a presentar las pruebas correspondientes, incluyendo los daños a su vivienda y vehículo, para proceder legalmente contra los responsables.