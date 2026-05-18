colapsa poste y deja sin luz a colinas de santiago

MONCLOVA, COAH.– Una larga y desesperante noche vivieron habitantes de la colonia Colinas de Santiago, luego de que un poste de concreto junto con un transformador colapsaran en plena vía pública, dejando a decenas de familias sin energía eléctrica y soportando las altas temperaturas en medio de la oscuridad.

Los hechos se registraron la noche del domingo sobre la calle El Conejo, donde vecinos escucharon un fuerte estruendo antes de percatarse de que un poste de energía había terminado desplomándose junto con un transformador, quedando atravesados en la calle y a escasos metros de impactar un vehículo estacionado.

El incidente provocó un apagón que dejó en penumbras a varias calles del sector, generando preocupación y enojo entre los habitantes, quienes rápidamente reportaron la situación a las autoridades y al personal encargado del suministro eléctrico.

Vecinos afectados señalaron que el poste ya presentaba visibles daños y malas condiciones, por lo que temían que en cualquier momento ocurriera un accidente, situación que finalmente terminó materializándose.

"Nos dejaron toda la noche sin luz, con este calor insoportable y sin saber cuándo iban a venir", comentaron molestos algunos residentes del sector, quienes además temían afectaciones en sus aparatos eléctricos y pérdidas de alimentos debido a la falta de refrigeración.

La caída del transformador también representó un riesgo para automovilistas y peatones, ya que quedó sobre la vía pública, obligando a extremar precauciones para evitar otro accidente.

Aunque vecinos realizaron múltiples llamadas solicitando atención inmediata, aseguraron que la respuesta no llegó durante las primeras horas, aumentando la inconformidad de las familias afectadas que permanecieron expuestas al calor y la incertidumbre.

Fue hasta las primeras horas de este lunes cuando personal de la termoeléctrica informó que acudiría al lugar para iniciar las maniobras de reparación y restablecer el servicio eléctrico en la zona.