Moviliza "ebrio" tirado en El Pueblo

La presencia de un hombre inmóvil sobre la vía pública desató una intensa movilización policiaca y de auxilio en la colonia El Pueblo; al llegar, autoridades confirmaron que solo se encontraba intoxicado por alcohol.

Monclova, Coah.- La aparente presencia de un hombre sin vida sobre la vía pública provocó momentos de tensión y una rápida movilización de cuerpos de seguridad la tarde de este sábado en la colonia El Pueblo, luego de que ciudadanos reportaran a una persona tirada e inconsciente en un transitado cruce de la ciudad.

El reporte ingresó a las líneas de emergencia señalando que un hombre de aproximadamente 60 años de edad permanecía inmóvil en el cruce de la calle Matamoros y el bulevar San Buena, generando preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

De inmediato, elementos de Seguridad Pública Municipal se trasladaron al sitio para verificar la situación. Al arribar, localizaron al adulto mayor tendido sobre el pavimento, apoyado en unas muletas que utilizaba para desplazarse, lo que incrementó la alarma entre quienes presenciaban la escena.

Tras una rápida valoración realizada por los oficiales, se confirmó que el sujeto no presentaba lesiones ni signos de violencia, descartándose un fallecimiento. Las autoridades determinaron que el hombre únicamente se encontraba en avanzado estado de ebriedad, situación que le habría impedido mantenerse en pie.

Acciones de la autoridad

La zona permaneció bajo resguardo momentáneamente mientras los elementos preventivos dialogaban con el individuo y verificaban su condición física para evitar algún riesgo mayor, debido al constante flujo vehicular en el sector.

El incidente generó expectación entre vecinos de la colonia El Pueblo, quienes observaron la movilización policiaca creyendo inicialmente que se trataba de una tragedia.

Detalles confirmados

Finalmente, la situación quedó bajo control sin que fuera necesario el traslado del hombre a un hospital, retirándose las unidades preventivas minutos después de confirmar que no existía delito alguno ni personas lesionadas.