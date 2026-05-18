Ataque armado en Puebla deja diez muertos, entre ellos una recién nacida

Al menos diez personas murieron luego de un ataque armado registrado en el municipio de Tehuitzingo, en el estado de Puebla, donde un grupo de hombres armados irrumpió en una vivienda y disparó contra quienes se encontraban en el lugar.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó que entre las víctimas se encuentran seis hombres, tres mujeres y una menor de edad. Medios locales señalaron que la menor fallecida era una recién nacida, además de que entre los hombres habría otros dos menores, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió durante la madrugada. Las víctimas estarían relacionadas con el sector del transporte en la región, según versiones preliminares.

Detalles confirmados

La fiscalía estatal detalló que nueve personas murieron dentro del inmueble, mientras que una mujer perdió la vida cuando era trasladada para recibir atención médica.

El caso comenzó a ser atendido luego de que un ciudadano alertara a las autoridades sobre la presencia de personas aparentemente sin vida en el domicilio. Al llegar al lugar, policías municipales encontraron a varias víctimas con heridas producidas por arma de fuego.

Acciones de la autoridad

Tras los hechos, corporaciones estatales y federales desplegaron operativos de búsqueda y acciones de inteligencia para tratar de ubicar a los responsables.

La fiscal de Puebla, Idamis Pastor, señaló que una de las principales líneas de investigación apunta a un posible conflicto familiar. Precisó además que seis de las víctimas pertenecían a una misma familia y las otras cuatro eran trabajadores.

En las investigaciones participan elementos de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y autoridades ministeriales, mientras continúan los patrullajes y revisiones en accesos a la comunidad.

En años recientes, Puebla ha registrado distintos hechos violentos relacionados con ataques armados y otros episodios vinculados por autoridades con actividades del crimen organizado.