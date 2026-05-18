Fuerte choque en Frontera: Honda Civic impacta camioneta en 10 de Mayo

FRONTERA COAH.- La tranquilidad de la colonia 10 de Mayo terminó abruptamente la tarde de ayer, luego de que un fuerte choque por alcance desatara la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en el municipio de Frontera.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Libertad y 10 de Mayo, donde un automóvil Honda Civic color azul terminó impactado contra una camioneta cerrada Mazda color blanco, dejando severos daños materiales y caos momentáneo en la circulación.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar el fuerte estruendo provocado por la colisión, situación que generó la rápida llegada de elementos de Seguridad Pública y paramédicos de Bomberos Frontera, quienes acudieron de inmediato para brindar apoyo y descartar personas lesionadas.

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A pesar de lo aparatoso del accidente, los socorristas confirmaron que ninguno de los conductores requirió traslado hospitalario, aunque ambos vehículos quedaron con daños visibles en la carrocería.

Elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para determinar cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades entre los involucrados. Durante varios minutos la circulación permaneció parcialmente afectada mientras las autoridades tomaban conocimiento de los hechos y coordinaban el retiro de las unidades siniestradas.

El accidente volvió a poner en evidencia los constantes percances viales que se registran en distintos sectores de Frontera, principalmente por la falta de distancia entre vehículos y el exceso de confianza al volante.