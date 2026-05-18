Disparos en Colinas de Santiago: movilización policiaca en Monclova

MONCLOVA COAH.- La noche de ayer se registró una intensa movilización policiaca en el sector sur de la ciudad, luego de que habitantes de la colonia Colinas de Santiago alertaran a las corporaciones de seguridad sobre la presencia de un hombre armado que presuntamente realizó detonaciones de arma de fuego antes de escapar del lugar.

La noche de ayer, vecinos de Colinas de Santiago reportaron disparos en la vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando vecinos del conflictivo sector solicitaron apoyo urgente a elementos de Seguridad Pública Municipal, tras escuchar disparos y observar a un individuo a bordo de un camión blanco con logotipos de la empresa 'Servicios 7 de Julio'.

Testigos señalaron que el sujeto accionó el arma en plena vía pública y posteriormente emprendió la huida con rumbo desconocido, provocando temor entre las familias del sector, quienes permanecieron resguardadas mientras arribaban las unidades policiacas.

Las autoridades realizaron un operativo en Monclova sin lograr la captura del sospechoso.

Tras el reporte, oficiales municipales desplegaron un fuerte operativo de búsqueda en diversas colonias del sur de Monclova, incluyendo Calderón, Ramos Arizpe y sectores aledaños, donde realizaron recorridos estratégicos para tratar de ubicar al presunto responsable.

Las acciones policiacas se prolongaron durante varios minutos; sin embargo, pese al despliegue de unidades y patrullajes preventivos, no fue posible localizar ni detener al hombre armado.

Habitantes exigen mayor vigilancia ante la creciente inseguridad en el sector sur.

Autoridades mantuvieron presencia preventiva en la zona para descartar riesgos adicionales y recabar información que permita identificar al responsable de las detonaciones.

El caso quedó bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes, mientras vecinos exigieron mayor vigilancia ante los constantes hechos de inseguridad que se han venido registrando en el sector sur de la ciudad.