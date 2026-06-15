Terror en la Tierra y Libertad: Lluvia les tumba techo

MONCLOVA, COAH.– Lo que comenzó como una mañana marcada por la intensa lluvia terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para una familia de la colonia Ampliación Tierra y Libertad, luego de que parte del techo de la vivienda que habitan colapsara repentinamente, dejando severos daños materiales y momentos de angustia que por fortuna no terminaron en tragedia.

Los hechos se registraron en el domicilio marcado con el número 1213 de la calle 32, en el sector oriente de Monclova, donde habitan Jesús Antonio Muñoz Esquivel, su esposa y sus dos hijos pequeños.

De acuerdo con los primeros reportes, las fuertes precipitaciones que azotaron la ciudad durante la mañana del lunes provocaron que la humedad acumulada debilitara la estructura de una de las habitaciones ubicadas en la parte trasera del inmueble. Minutos después, la losa cedió de manera repentina y toneladas de concreto se desplomaron sobre el interior de la vivienda.

El estruendo fue tan fuerte que vecinos pensaron que se trataba de una explosión. Entre el temor y la confusión, la familia pidió auxilio mediante una llamada al sistema estatal de emergencias 911, donde inicialmente se reportó que podría haber personas atrapadas entre los escombros.

La alerta provocó la movilización inmediata de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, encabezados por el Inspector Regional Roberto Torres Ríos, quienes acudieron de forma urgente al lugar para brindar apoyo a los habitantes del domicilio.

A su llegada, las autoridades descartaron que hubiera personas lesionadas o atrapadas bajo los restos de concreto, confirmando únicamente cuantiosos daños materiales. La suerte estuvo del lado de la familia, ya que los menores no se encontraban dentro de la habitación afectada cuando ocurrió el colapso.

Entre los escombros quedaron muebles, artículos personales y diversas pertenencias dañadas por el peso del concreto y la humedad acumulada. La familia observaba con impotencia cómo parte de su patrimonio quedaba destruido en cuestión de segundos.

Las autoridades orientaron al padre de familia para que dialogara con la propietaria del inmueble y se buscaran mecanismos para atender los daños ocasionados por el derrumbe, derivado de las condiciones estructurales agravadas por las lluvias.

Mientras tanto, vecinos del sector señalaron que las precipitaciones registradas durante las últimas horas han dejado afectaciones en varias viviendas de la zona, por lo que solicitaron revisiones preventivas para evitar que se repitan situaciones similares.

Lo que pudo convertirse en una tragedia terminó únicamente en pérdidas materiales, aunque para esta familia el susto y la incertidumbre permanecerán por mucho tiempo.

Colapso de techo en Monclova

Parte de la losa de una vivienda de la colonia Ampliación Tierra y Libertad colapsó tras las intensas lluvias registradas en Monclova.

Acciones de la autoridad

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al domicilio luego del reporte de personas presuntamente atrapadas entre los escombros.

Los hijos pequeños de la familia no se encontraban en la habitación afectada al momento del derrumbe, evitando una tragedia.