Arde vivienda en la Occidental

FRONTERA, COAH.- Una vivienda de la colonia Occidental terminó prácticamente destruida luego de que un incendio registrado durante la madrugada arrasara con los muebles, ropa y demás pertenencias que se encontraban en su interior. El siniestro movilizó a los cuerpos de emergencia y dejó cuantiosas pérdidas materiales, aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas.

La emergencia se reportó alrededor de la 01:00 horas, cuando vecinos de la calle Ayutla, entre Centenario y 16 de Septiembre, se percataron de que una casa estaba envuelta en llamas. La intensidad del fuego era tal que las llamaradas salían por las ventanas y el acceso principal del inmueble.

Respuesta de los cuerpos de emergencia

Elementos de Bomberos y Policía Municipal acudieron al lugar para atender el reporte. Los apagafuegos comenzaron las maniobras para controlar el incendio y evitar que se propagara hacia las viviendas cercanas.

La propiedad pertenece a Julián, conocido entre los habitantes del sector como "El Chaparro", quien se desempeña como soldador y no se encontraba en el domicilio al momento en que comenzó el siniestro, por lo que no hubo víctimas que lamentar.

Durante las labores, algunos vecinos comentaron que era habitual observar a distintas personas entrar y salir de la vivienda; sin embargo, hasta el momento no existe información que permita establecer si esa circunstancia tuvo alguna relación con el origen del fuego.

Posibles causas del incendio

En cuanto a las posibles causas, los bomberos señalaron que no se descartaba un cortocircuito. No obstante, durante la revisión del inmueble también llamó su atención un baño construido con láminas, en cuyo interior encontraron varios leños, aunque no se precisó si estos elementos tuvieron alguna participación en el incendio.

Después de intensas maniobras, los elementos lograron sofocar las llamas y asegurar el área. El saldo fue de pérdidas materiales totales, pues el fuego acabó con los muebles, la ropa y los artículos domésticos, dejando la vivienda prácticamente en ruinas.