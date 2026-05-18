CFE enfrenta apagones en Monclova por altas temperaturas

Las altas temperaturas que azotaron la región durante el fin de semana, sumadas a las fuertes ráfagas de viento registradas la noche del domingo, provocaron apagones y fallas intermitentes en el suministro de energía eléctrica en diversas colonias del sector sur de Monclova.

Los cortes de energía comenzaron alrededor de las 8 de la noche y se prolongaron hasta la madrugada del lunes, afectando a familias de colonias como Colinas de Santiago, Rogelio Montemayor, Carlos Salinas de Gortari, Loma Linda y Otilio Montaño.

Vecinos reportaron que el servicio eléctrico se iba y regresaba constantemente, situación que generó molestias debido a las elevadas temperaturas que persistieron gran parte de la noche, impidiendo que muchas familias pudieran descansar.

A través de redes sociales, ciudadanos expresaron su inconformidad por las fallas en el suministro y manifestaron su preocupación por posibles daños en aparatos electrónicos derivados de las variaciones de voltaje.

Uno de los puntos más afectados fue la colonia Colinas de Santiago, donde un poste de concreto de CFE colapsó sobre la calle El Conejo, dejando a decenas de viviendas sin electricidad y en medio de la oscuridad.

La caída de la estructura generó momentos de tensión entre los habitantes del sector, quienes soportaron las altas temperaturas mientras esperaban al personal de CFE, sin embargo fue hasta las primeras horas de este lunes cuando iniciaron con las maniobras para reparar los daños y restablecer el servicio en las zonas afectadas.

Así mismo se reportaron apagones en diferentes partes de la ciudad, por sobrecarga en los transformadores, debido al aumento en la demanda por las altas temperaturas que se registraron durante los últimos días.