Policías ayudan a hombre vulnerable

FRONTERA, COAH.– En medio de una complicada situación de salud y tras un llamado de auxilio difundido en redes sociales y respaldado por vecinos, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Frontera acudieron hasta la colonia Diana Laura para brindar apoyo alimentario y artículos de primera necesidad a un hombre que actualmente enfrenta severas limitaciones físicas tras perder una extremidad.

La acción se realizó como parte de las labores de proximidad social encabezadas por el Director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez, en coordinación con personal de Policía Escolar, quienes se trasladaron al domicilio ubicado en la calle Manuel Acuña número 307 para atender la petición de ayuda para Héctor Javier Lumbreras Padilla.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el ciudadano se encuentra imposibilitado para caminar luego de que, por complicaciones de salud, le fuera amputado el pie izquierdo, situación que ha complicado considerablemente sus condiciones de vida.

Al llegar al lugar, los elementos policiacos hicieron entrega de despensas con productos no perecederos, además de artículos de limpieza, buscando aliviar un poco las necesidades que enfrenta el habitante del sector.

Vecinos del lugar señalaron que Héctor Javier atraviesa momentos difíciles, por lo que agradecieron la respuesta de las autoridades municipales, quienes acudieron para tenderle la mano en medio de la adversidad.

En el operativo de apoyo participaron elementos de Policía Escolar así como unidades asignadas a la dirección de Seguridad Pública, reafirmando —de acuerdo con las autoridades— el compromiso de mantener cercanía con la ciudadanía y fortalecer acciones de solidaridad en beneficio de personas en situación vulnerable.