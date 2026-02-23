Accidente de senderismo: Ana Gaitán cae en Cerro del Cariño, Coahuila

Accidente en el Cerro del Cariño

Una jornada de senderismo estuvo a punto de terminar en tragedia la tarde del domingo, luego de que una mujer de 40 años sufriera una aparatosa caída en el paraje conocido como Cerro del Cariño, en la zona serrana donde se localizan diversas cuevas. El reporte de auxilio se recibió alrededor de las 15:30 horas, lo que activó un operativo conjunto entre elementos de Seguridad Pública de Sacramento, así como personal de Protección Civil y Bomberos de Nadadores y San Buenaventura.

Rescate complicado

Al arribar al sitio, los rescatistas localizaron a la mujer atrapada en una pendiente pronunciada, con visibles lesiones que le impedían moverse por sus propios medios. La afectada fue identificada como Ana Victoria Gaitán Heredia, vecina de la colonia Fraccionamiento Industrial de Monclova, quien realizaba senderismo acompañada de su hijo y otra mujer. Según su propio testimonio, el accidente ocurrió cuando descendían del cerro. En un punto intermedio decidió sentarse para descansar, pero al intentar levantarse comenzó a resbalar por la ladera. El terreno suelto y pedregoso provocó un pequeño deslave, lo que la hizo rodar varios metros cuesta abajo. Durante la caída, diversas rocas la golpearon en la región lumbar, ocasionándole heridas y fuerte dolor.

Consecuencias del accidente

El equipo de rescate realizó una valoración inicial en el lugar, limpiando y cubriendo las lesiones para evitar infección. Debido a la intensidad del dolor y la dificultad para incorporarse, se consideró probable una lesión en la zona lumbar, por lo que fue inmovilizada. Para lograr el descenso, los cuerpos de auxilio emplearon una camilla rígida, cuerdas y un sistema de sujeción especializado. La maniobra se tornó complicada debido a la inclinación del terreno y los obstáculos naturales. En algunos tramos, los rescatistas tuvieron que cargar manualmente la camilla para sortear zonas de difícil acceso. Después de casi dos horas de labores, alrededor de las 17:45 horas lograron descender hasta la carretera, donde una ambulancia aguardaba para su traslado. Inicialmente fue llevada a la Clínica 51 de San Buenaventura para estabilización y, posteriormente, canalizada al ISSSTE en Monclova para estudios radiológicos y descartar fracturas.

Recomendaciones de seguridad

Autoridades de Protección Civil señalaron que este tipo de incidentes ha incrementado ante el auge de actividades como el senderismo en la región. Por ello, exhortaron a la población a no realizar recorridos en solitario, utilizar calzado adecuado con buen agarre, portar suficiente hidratación y avisar previamente a familiares sobre la ruta, ya que en las zonas altas suele perderse la señal telefónica. El operativo concluyó sin mayores contratiempos, aunque el caso dejó en evidencia los riesgos que implican las actividades en terrenos montañosos sin la preparación adecuada.