Motociclista de 72 años resulta lesionado tras choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un hombre mayor resultó con diversos golpes luego de ser embestido por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga, dejándolo lesionado en uno de los cruceros más transitados de la Zona Centro.

El percance se registró alrededor de las 12:20 horas de este lunes, en la intersección de las calles Venustiano Carranza y Jesús Silva. En ese punto circulaba don Emerico Carrizales Rodríguez, de 72 años de edad, vecino de la colonia Las Flores, a bordo de una motocicleta Yamaha color rojo.

Según relató el propio afectado a las autoridades, contaba con la luz verde del semáforo cuando ingresó al cruce. Fue en ese momento que una camioneta color negra lo impactó de manera repentina, proyectándolo contra el pavimento.

Lejos de detenerse para auxiliarlo, el conductor responsable aceleró y escapó del lugar, perdiéndose entre el tráfico del primer cuadro de la ciudad.

Un joven que presenció el accidente reaccionó de inmediato y corrió para ayudar al motociclista, apoyándolo para salir del área de circulación y retirando la unidad siniestrada para evitar que ocurriera un segundo percance.

Minutos más tarde arribaron elementos de Tránsito Municipal y personal de Control de Accidentes para tomar conocimiento de los hechos, mientras socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) brindaron atención prehospitalaria al lesionado.

A pesar de los golpes sufridos, don Emerico no requirió traslado hospitalario. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para intentar ubicar al conductor que huyó tras el impacto y deslindar responsabilidades.