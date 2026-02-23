Accidente de adolescente deja tres heridos en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una madrugada de exceso y velocidad terminó en desastre, luego que un adolescente de 17 años estrelló la camioneta de su madre contra la barda perimetral de la Escuela Primaria Suzanne Robert de Pape de la colonia Leandro Valle, dejando tres personas lesionadas y daños de consideración.

El accidente ocurrió durante las primeras horas de este lunes sobre la avenida Leandro Valle, cuando el joven —identificado como Saúl ´N´— conducía una GMC Terrain color blanco, propiedad de su madre.

De acuerdo con reportes preliminares, el menor se desplazaba en dirección a la colonia Elsa Hernández, presuntamente bajo los efectos del alcohol y a velocidad superior a la permitida.

Al llegar al cruce con la calle Narcisos, perdió el control del volante. La camioneta se proyectó violentamente contra el muro del plantel educativo, derribando parte de la estructura de concreto, y tras el impacto inicial terminó su trayectoria al chocar contra un árbol.

La fuerza de la colisión dejó la unidad con severos daños en la parte frontal y lateral. En el vehículo viajaban también Pedro y Jatziri Cabrera, ambos de 18 años.

Tras el encontronazo, el conductor y la joven quedaron atrapados entre los fierros retorcidos, por lo que fue necesaria la intervención de socorristas para liberarlos. Paramédicos de la Cruz Roja realizaron maniobras de rescate y trasladaron a Jatziri al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde ingresó con probable fractura en una pierna.

Por su parte, Saúl ´N´ fue auxiliado por elementos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) y llevado a un nosocomio para su valoración. El tercer ocupante también recibió atención médica por diversas contusiones.

Elementos de Control de Accidentes y Seguridad Pública aseguraron el área y comenzaron las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades, tanto por las lesiones ocasionadas como por los daños a la infraestructura del plantel educativo.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que definirán la situación legal del conductor al tratarse de un menor de edad y por la presunta conducción bajo los influjos del alcohol.